Dinamovistul Giani Kiriță a dat fotbalul pe știuleții de porumb Fostul fotbalist Giani Kirița, unul dintre cei mai iubiți jucatori de la Dinamo , a dat fotbalul pe știuleții de porumb. Giani Kirița, alaturi de actorul Andrei Duban, sunt vedete intr-un spot al unei companii romanești care vinde doi hibrizi de porumb. „Genetica romaneasca și rezultate excelente cu investiție mica pe hectar, chiar și in anii secetoși”, așa suna reclama in care apare fostul dinamovist. Dupa ce s-a retras din fotbal, Giani Kirița, a aparut in mai multe emisiuni Tv de succes. Unde a jucat Giani Kirița Giani Kirița este cunoscut pentru activitatea de la Dinamo București , echipa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

