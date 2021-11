Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Invitatul din aceasta dimineața este Leonard Naidin, fost mijlocaș care a activat la echipe precum Politehnica Timișoara, FC Bihor Oradea, Dinamo, sau CS Mioveni. In 2009, a parasit campionatul Romaniei pentru formația azera Neftchi…

- Jucatorii clubului de fotbal Sheriff, nu pot primi banii ciștigați dupa meciurile din Liga Campionilor, deoarece clubului nu i se ofera posibilitatea de a deschide cont in valuta in bancile din Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat liderul separatist Vadim Krasnoselski in cadrul discuției telefonice…

- Mircea Rednic a comentat decizia lui Mirel Radoi de a nu-l mai convoca la naționala pe Deian Sorescu, dupa ce in etapa anterioara din preliminariile CM 2022 jucatorul lui Dinamo a evoluat titular cu Islanda și Macedonia de Nord și a intrat pe final cu Liechtenstein. „Deian a avut ocazii (n.r. cu UTA,…

- Andre Pinto (31 de ani, fundaș central), noul transfer al celor de la Dinamo, a vorbit pentru prima data din postura de jucator al „cainilor”. Portughezul a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre venirea sa la Dinamo, lucrurile care trebuie imbunatațite la echipa, dar și despre suporterii…

- Andre Pinto (31 de ani, fundaș central), noul transfer al celor de la Dinamo nu va debuta in meciul de luni contra celor de la CSU Craiova. CSU Craiova - Dinamo poate fi urmarit in direct pe GSP.ro luni, 27 septembrie și televizat pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look + Din informațiile Gazetei, Pinto…

- Președintele Asociației Energia Inteligenta, Dumitru Chisalița, explica culisele creșterii prețurilor la gaze și energie electrica și arata faptul ca statul este marele beneficiar al acestor scumpiri. In ciuda faptului ca intreaga vina este aruncata pe diverși distribuitori, in fapt, Guvernul colecteaza…

- FC Argeș s-a impus sambata pe terenul lui Dinamo, scor 2-0. O victorie de prestigiu pentru alb-violeți, dedicata marelui Nicolae Dobrin și totodata o premiera in istoria piteștenilor. GSP prezinta mai jos 3 curiozitați despre triumful reușit de FC Argeș in fața lui Dinamo: 1. Cel mai bun omagiu pentru…

- Danuț Lupu (54 de ani), fost jucator la Dinamo, crede ca Paul Anton (30) nu va mai juca pentru „cainii roșii”, deși administratorul special Iuliu Mureșan spune ca mijlocașul va reveni pe teren la meciul cu FCSB (pe 11 septembrie). Titular in prima etapa, la meciul cu FC Voluntari, scor 3-2, Paul Anton…