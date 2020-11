Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza a murit al treilea pacient transferat la Iași din Neamț, dupa incendiul care a mistuit secția de ATI de a Spitalul Județean din Piatra Neamț, au precizat surse medicale exclusiv pentru Libertatea. Ceilalți patru pacienti ramași in viața sunt in stare foarte grava.Este vorba de…

- Unul dintre cei 6 pacienți transferați in stare grava de la Piatra Neamț, in urma incendiului soldat cu moartea a 10 persoane internate pe secția de ATI, a murit, au declarat reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase din Iași pentru Libertatea.Managerul Sitalului de Boli Infecțioase din iași, Carmen…

- Cei șase pacienți transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani din Iași sunt in continuare in stare grava. Medicii spun ca starea de sanatate a acestora nu s-a imbunatațit de la momentul transferului „Starea pacientilor este in continuare grava”, a afirmat managerul…

- Starea de sanatate a celor șase pacienți transferați la Spitalul Mobil Letcani, in urma incendiului de la unitatea medicala din Piatra Neamț, nu s-a ameliorat in ultimele 24 de ore, a precizat in aceasta dimineața, directorul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț. Ea a mai spus ca…

- Starea celor sase pacienti COVID-19 transferati la Spitalul Mobil Letcani in urma incendiului de la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt este grava, a anunțat luni managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr. Carmen Dorobat.

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- Opt pacienți de la Spitalul Piatra Neamț, acolo unde 10 oameni au murit intr-un incendiu la ATI, vor fi transferați la spitalele din Iași. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat pentru Libertatea ca a fost mobilizat personal medical care era acasa, sub coordonarea specialiștilor de la Spitalul…

- Spitalul modular suport COVID de la Lețcani mai are de indeplinit cateva condiții de ordin administrativ pentru a putea functiona. Afirmația a fost facuta astazi, de managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Carmen Dorobaț, unitate medicala care va avea in subordine spitalul modular. Pana in prezent,…