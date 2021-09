In aproximativ 4 zile, va avea loc deschiderea noului an școlar. In toate unitațile școlare din țara, atat elevii, cat și cadrele didactice, dar și parinții, sunt obligați sa poarte masca de protecție la ceremonia de deschidere, atat la interior, cat și la exterior. Acum cateva minute, insa, Sorin Cimpeanu a facut un anunț de ultima ora la care nimeni nu s-ar fi așteptat.