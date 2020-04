Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Sectia de ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani.Pompierii au fost chemati din cauza fumului intens care a aparut intr-o baie de la etajul al saptelea al spitalului, care era folosita de catre personalul medical.…

- Sectia de Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia iși desfașoaa activitatea in mod restrans, dupa ce un medic, doua asistente și un infirmier au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, cele trei cadre medicale fiind asimptomatice, in izolare. „Inca mai sunt pacienți pe…

- Sambata seara, a venit confirmarea ca unul dintre pacienții internați in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Drobeta Turnu Severin, un barbat in varsta de 50 de ani, este infectat cu virusul COVID-19.Pacientul a venit in data de 26 martie, in stare grava, și a fost internat…

- Unul dintre pacientii internati in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin a fost diagnosticat cu COVID-19. Barbatul nu a fost testat initial intrucat nu s-a incadrat in simptomatologia pentru Coronavirus comunicata de Ministerul Sanatatii, potrivit…

- Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii…

- Sectia de Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva a intrat miercuri in carantina, dupa ce unele cadre medicale din cadrul acesteia au fost depistate pozitiv la testul pentru virusul COVID-19, a informat Consiliul Judetean Hunedoara.

- Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc a fost eliberata, pentru a trata bolnavi infectati cu noul coronavirus, iar pacientii care necesita internare din cauza unor boli infectioase vor fi tratati in spatiile Sectiei de dermatologie, se arata intr-un comunicat…