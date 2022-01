Din „Inimi Vișinii” pentru inimi greu încercate Asociația „Inimi Vișinii”ofera lunar 5 burse de 1000 de lei pentru tineri sportivi care provin din familii defavorizate, oameni care traiesc pe strazi sau in centre de plasament. Printre ei se afla și Mihai Popescu, fost poloist și inotator, supraviețuitor al incendiului din Colectiv. In acest moment sunt cele mai bune in campionatul romanesc de handbal feminin și au inimi pe masura talentului și a valorii lor! La unul dintre antrenamente, componentele liderului din Liga Florilor le-au facut o surpriza sportivilor și i-au invitat la Sala Rapid, iar Eliza Buceschi, Marina Ilie, Laura Popa și Alexandra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta a luat din casa familiei 200 de lei și a fugit, sub pretextul ca se duce sa cumpere paine. Cand au vazut ca nu se mai intoarce, parinții au sunat la poliție. Fata a mai fugit de acasa și in trecut. Cand a parasit locuința, adolescenta era imbracata cu o pereche de jeansi negri, geaca de…

- Fiecare migrant care alege voluntar sa se intoarca in tara de origine va primi de acum 1.000 de euro, in loc de cei 300 promisi pana acum, de la stat, precum si un bilet de avion pentru dus.Banii pentru migranti provin din fonduri furnizate de Comisia Europeana pentru a ajuta Lituania sa faca fata crizei…

- Asociatia "Acasa la Hundorf", care are ca obiectiv contributia la formarea, coagularea si identitatea comunitatii artistice si comunitatii rurale, le-a lansat marti, 7 decembrie, o provocare artistilor prin concursul de creatie de-Acasa pentru Casa, "Etnic de Transilvania Modernizat", care nu are niciun…

- AROBS Transilvania Software, companie romaneasca de IT, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier AROBS. Fondata in anul 1998 de antreprenorul roman, Voicu Oprean, AROBS este astazi o multinaționala cu șapte birouri deschise in Romania…

- Daruiește de Craciun: Acțiunea „Shoebox” din acest an ajunge la Manastirea Dumbrava, județul Alba, pentru copilașii din centrul de plasament Daruiește de Craciun: Acțiunea „Shoebox” din acest an ajunge la Manastirea Dumbrava, județul Alba, pentru copilașii din centrul de plasament Asociația CERT Transilvania…

- Romanii merg la agențiile de amanet pentru a obține rapid bani, lasand drept garanție obiecte de valoare: bijuterii din aur și bijuterii cu diamante. Acest lucru poate fi avantajos pentru romanii care doresc sa-și recupereze bijuteriile dupa achitarea imprumutului, conform contractului incheiat.Sute…

- Jucatoarea estona Anett Kontaveit a declarat, duminica seara, dupa ce a castigat turneul Transylvania Open invingand-o in finala pe Simona Halep, ca a incercat la aceasta confruntare sa nu se gandeasca la precedentele partide cu romanca, pe care le-a pierdut. “Sunt incredibil de fericita ca…

- Polițiștii din Baia Sprie au reținut un tanar de 19 ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt. Ei au fost sesizați vineri seara cu privire la faptul ca, din casa de marcat a unei cafenele din oraș a fost sustrasa o suma de bani, de catre un jucator la aparatele de noroc. Polițiștilor deplasați la…