Topirea ghetarilor de pe Terra, provocata de schimbarile climatice, s-a accelerat si mai mult in ultimii 20 de ani, contribuind de acum la cresterea cu peste 20% a nivelului marii, potrivit unui studiu publicat miercuri, relateaza AFP.



Intr-o perioada in care temperatura globala de pe Terra a crescut cu peste 1 grad Celsius in raport cu era preindustriala, ghetarii de pe planeta noastra, din Himalaya in Anzi si pana la cei din Alpi, au inceput deja sa se micsoreze de la jumatatea secolului al XX-lea.



Insa doar cateva sute dintre cei 220.000 de ghetari de pe Pamant - exceptand…