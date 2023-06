Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au dispus primele pedepse in dosarul in care procurorii anticorupție au adus acuze de angajari nelegale la Complexul “Romanița“ Roman (amanunte aici și aici ). Doua persoane acuzate de cumparare de influența au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației cu procurorii DNA. Pentru ca aceste acorduri sa fie valide a fost nevoie de validarea instanței. Judecatorii au fost de acord, au dispus condamnarea ambelor persoane la cate un an și 4 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani. Fiecare a fost obligat sa presteze 60 de…