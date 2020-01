ACȚIUNEA DESZĂPEZIREA – PREGĂTIRI DECLARATIVE LA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Invitat: Vasile IORGOVAN, secretar general adjunct al Biroului Politic Județean al PNL Hunedoara The post ACȚIUNEA DESZĂPEZIREA – PREGĂTIRI DECLARATIVE LA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara . [citeste mai departe]