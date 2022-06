Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu a decis sa faca o schimbare de imagine. Celebra actrița a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 35 de kilograme intr-un timp foarte scurt. Vedeta a ținut o dieta magica ce a ajutat-o cu aceasta problema, iar in doar doua luni a ajuns la rezultatele dorite. Ce a mancat in toata aceasta […]…

- S-a aflat care este vedeta din Romania care a slabit 10 kilograme fara sa depuna niciun efort. Vedeta a simțit nevoia sa revina la greutatea pe care o avea in adolescența, astfel ca a apelat la o metoda de slabit mai puțin cunoscuta de romani-psiho-dieta. Detaliile despre inovația de care mulți nu au…

- Monica Anghel, in varsta de 51 de ani, a vorbit in cadrul unei emisiuni TV despre momentele grele din cariera ei de artista. Și-a pus sanatatea in pericol și a facut multe sacrificii de-alungul anilor, dupa cum povestește chiar ea.„Au fost momente in care eram in culise cu salvarea și imi scosesera…

- O vedeta din Romania a slabit mai bine de 50 de kilograme. Motivația a fost punctul ei forte, nu a facut vreo intervenție chirurgicala in acest sens. Care este secretul cu ajutorul caruia a atins aceasta performanța, dar și cine este vedeta. Toate amanuntele, disponibile in randurile de mai jos. S-a…

- Oana Roman a ținut un regim care a ajutat-o sa slabeasca 20 de kilograme, iar acum este pregatita sa treaca printr-o intervenție medicala pentru a rezolva problema cicatricilor de pe abdomen. Aceasta a marturisit ca nu este adepta operațiilor, insa este „obligata” sa treaca prin aceasta procedura. Vedeta…

- Cristina Șișcanu a slabit foarte mult, mai exact, 27 de kilograme. Vedeta a dezvaluit ce alimente a mancat zilnic, dar și ce dieta a ținut, dieta cu care spune ca nu s-a infometat și nici nu a avut pofta de nimic.

- Chef Florin Dumitrescu a reusit sa slabeasca 10 kilograme in doar in 21 de zile, dupa ce a tinut o dieta este complicata si stricta. Vedeta recunoaste ca nu e prima data cand incearca sa slabeasca cu ajutorul dietelor si marturiseste ca nu toata lumea poate rezista. Chef Florin Dumitrescu a optat pentru…

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Silvana Riciu a decis ca e timpul pentru o schimbare in viața ei. Vedeta s-a hotarat sa slabeasca. Cate kilograme a dat jos pana acum și cate și-a propus.