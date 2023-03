Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Recuperare Medicala Arcadia este parte din Reteaua Medicala Arcadia si este dedicat reabilitarii functionale si cresterii calitatii vietii pacientilor, prin obtinerea unui grad cat mai extins de autonomie. Programele de recuperare sunt adaptate perfect nevoilor fiecarui pacient, in functie…

- Fashion Legends SRL inactiva fiscal are sediul social in Navodari, se ocupa de comertul cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate si ii are ca asociati pe Elena Nedelcu, cu 80 , si pe Dragos Micu, cu 20 . Firma este administrata de Elena Nedelcu si a avut punct de lucru in municipiul Constanta,…

- Victor Piturca a fost adus marti dimineata la DNA, unde a fost audiat alaturi de fiul sau Alexandru Piturca, in dosarul care vizeaza achizitii realizate in timpul pandemiei. Firma implicata in dosar, care a livrat maștile, este a fiului antrenorului. Ulterior, fostul selecționer a fost eliberat. Fosta…

- Cei peste 1000 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 10 din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava, vor beneficia de o sala de sport moderna, a carei contrucție va incepe anul acesta.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat miercuri ca a emis autorizația de construire a salii de sport iar lucrarea va fi…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca a emis autorizația de construire pentru sala de sport de la Școala nr.10. ”Din pacate 10 luni documentele au stat pentru un aviz la Ministerul Educației. Ultima declarație inainte de obținerea avizului a trebuit sa o dau eu pe propria raspundere…

- Doamna Rusu, fost angajat Arpechim, spune ca, la 45 de ani, ramasa pe drumuri și cu doi copii, a gasit cu greu un loc de munca.„La 45 de ani, nu prea vrea nimeni sa afle ce cunoștințe ai. Am facut un proiect european, deși cand m-am apucat de el nu știam nimic. Am alergat prin toate instanțele cu cei…