Din ce fac unii lapte de oaie, ANSVSA i-a prins Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a descoperit o serie de nereguli practicate de unele firme legat de procesarea, depozitarea si comercializarea laptelui crud, produselor lactate si pastei de tomate/bulion/ketchup. Așa de exemplu, printre nereguli s-a numarat substituirea laptelui de capra cu lapte de vaca sau adaos de grasimi vegetale – 5 probe, in urma definitivarii interpretarii rezultatelor buletinelor de analiza emise de IISPV si LSVSA judetene. De asemenea, au mai fost depistate 46 de probe de lapte si produse lactate neconforme in ceea ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

