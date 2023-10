Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile circula tot mai multe zvonuri ca inca o desparțire a avut loc in showbiz. La trei ani de la nunta, cantareața Oana Radu și soțul ei, Catalin Dobrescu, s-ar fi desparțit. Semnele unei posibile separari sunt mai multe decat evidente, așa ca daca Oana Radu a preferat sa nu vorbeasca pana…

- Trupa Aerosmith a fost nevoita sa amane sase concerte pentru 2024, din cauza unei probleme la corzile vocale de care sufera cantaretul Steven Tyler, potrivit news.ro.Aerosmith a anuntat ca show-urile programate la Toronto, pe 12 septembrie, Chicago, pe 15 septembrie, Detroit, pe 18 septembrie, Cleveland,…

- Dupa ce a fost protagistul unui moment care a facut inconjurul lumii, Pep Guardiola a plecat spre Barcelona pentru o operație de urgența. Managerul lui Manchester City va reveni pe banca ”Cetațenilor” peste o luna. Ce a pațit Pep Guardiola. Probleme pentru Pep Guardiola In urma cu cateva zile, Pep Guardiola…

- Incendiile de vegetație fac ravagii in estul, nordul și vestul Canadei. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea flacarilor și alte cateva mii sunt gata sa iși paraseasca locuințele.

- Controalele facute de comisia instituita de prefect și sancțiunile date Spitalului Județean Argeș au atras acuzații din partea subprefectului Bogdan Minciunescu și replici din partea prefectului Radu Perianu. Iata și comunicatul transmis de PNL Argeș. „PNL este un partid responsabil, liberalii care…

- Cel putin 10 oameni au fost raniti luni intr-o explozie la un depozit de cereale din apropiere de portul Derince din vestul Turciei, informeaza Reuters. A fost lansata o ancheta pentru a stabili cauza exploziei, a mentionat guvernatorul provinciei Kocaeli, Seddar Yavuz. Potrivit guvernatorului, primele…

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța, in Antalya, alaturi de cei doi copii ai sai, insa a avut probleme inca de la aterizare. Cantareața a ajuns la spital in Turcia inca din prima zi de concediu.Claudia Patrașcanu a așteptat mult vacanța in Antalya, acolo unde și-a dus baieții la un resort de lux.…

- Zborul Timișoara – Heraklion de luni, 24 iulie, ar fi trebuit sa decoleze la ora 12.50. Aeronava, insa, s-a defectat, iar pana spre seara pasagerii au fost ținuți in aeroport, fara sa li se explice ce au de facut. La un moment dat, tabela cu plecari indicase ora 19:00, dar acest termen a fost depașit…