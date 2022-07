Stiri pe aceeasi tema

- De luna viitoare, șoferii nu vor mai putea sa parcheze gratis pe locurile de parcare din centrul Capitalei, dar nici pe trotuar, anunța Agenția de presa Rador. Anunțul a fost facut de catre viceprimarul Stelian Bujduveanu, care a adaugat ca serviciul urmeaza sa fie digitalizat, iar autoritațile vor…

- Incident tragic in Capitala! Un jaf de 60.000 de lei s-a intamplat, sambata dimineata, in jurul orei 05:00, in centrul Bucureștiului. Patru barbați mascați au spart un service GSM, iar toata operațiunea a durat doar doua minute.

- Politistii locali din sectorul 1 al Capitalei au ridicat luni, 6 iunie, un bolid Ferrari parcat neregulamentar in zona Bulevardului Ion Mihalache, chiar pe trecerea de pietoni. Proprietarul masinii de lux va trebui sa achite cateva sute de lei pentru a isi recupera masina.

- Sorin Oprescu a facut declarații dupa ce a ieșit din arestul prevenitv din Atena. Fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani și 8 luni de inchisoare a afirmat ca nu a fugit din țara, el dorindu-și sa-și petreaca anii de pensie in Grecia.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta masuri pentru imbunatatirea transportului public de noapte, incepand din data de 1 iunie, incluzand modificari de trasee, dar si un program de circulatie previzibil si dotarea vehiculelor cu camere video.

- Pompierii din Capitala intervin, sambata, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cladire cu doua etaje din centrul Bucureștiului. Intervenția este cu atat mai dificila deoarece focul risca sa se extinda și la cladirile din jur. Este afectata o suprafața de aproximativ 300 metri patrați, iar pompierii…