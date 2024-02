Stiri pe aceeasi tema

- In inima orașului, in cel mai bogat cartier din Capitala, o plimbare devine un traseu cu obstacole periculoase. Redacția Playtech Știri a primit cateva imagini in care poate fi vazut un crater pe un trotuar din centrul Bucurestiului. Intr-o zona importanta, langa un spital și un renumit muzeu, pietonii…

- Polițiștii-n patrulareAu gasit pe Moș… ,,cutare”! -Ce-ai pațit, mai Moș Craciun,Nu mai e nici un copil bun? -Nu, doar sania s-a rupt,Și-asta drumul mi-a-ntrerupt! -Hai cu noi sa te-ajutam,La copii sa cadou sa dam. Știm ca mergi spre Ștefanești,Unde copiii te-așteapta la povești. Tare mult s-or bucura,Imediat…

- FOTO: Polițiștii locali din Teiuș au cumparat și oferit cadouri de Craciun unor copii din oraș. Acțiune caritabila In pragul sarbatorilor de iarna, polițiștii locali din Teiuș, impreuna cu persoane carora le pasa de cei aflați in nevoie, au pus mana de la mana și au oferit cadouri de Craciun unor copii…

- Bucureștenii pot ajunge la Targul de Craciun din Piața Constituției folosind 38 de linii de transport in comun, dintre care 22 de linii de noapte.Cea de-a 16-a ediție a Targului de Craciun va fi organizata in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie 2023 de Primaria Capitalei – prin Centrul de Creație,…

- Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat, marti, ca traficul rutier va fi restrictionat in anumite zile si pe mai multe artere din zona Pietei Constitutiei, unde se va desfasura Targul de Craciun Bucuresti.

- Joi, 23.11.2023, in jurul orei 06.30, polițiștii locali s-au autosesizat cu privire la faptul ca pe strada 9 Mai nr. 24, o persoana consuma bauturi alcoolice și tulbura liniștea publica prin țipete și strigate de larma. La vederea polițiștilor locali acesta a inceput sa adreseze injurii și expresii…

- VIDEO| S-a deschis Targul de Craciun de la Sibiu: Cadouri și produse de sezon, suveniruri artizanale și delicii culinare, intr-o atmosfera de poveste S-a deschis Targul de Craciun de la Sibiu: Cadouri și produse de sezon, suveniruri artizanale și delicii culinare, intr-o atmosfera de poveste Ediția…

- Piața hoteliera din Capitala se va imbogații cu un nou hotel de lux, fiind de altfel pentru prima data cand compania Ennismore intra in Romania. Aceștia au batut palma pentru un nou hotel care apare in centrul Bucureștiului, și va fi poziționat langa Ateneul Roman. O noua investiție imobiliara, marca…