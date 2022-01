Din acest an, UNATC oferă gratuit biciclete studenților săi Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București a cumparat la finalul anului trecut 60 de biciclete pentru studenții sai. Acest prim lot va fi direcționat zilele acestea catre studenții din anul I și al II-lea, de la programul de Licența, și celor din anul I, de la programul de Masterat, prioritate avand cei care locuiesc la camin, au bursa sociala și nu dețin mașina personala. Bicicletele vor putea fi folosite pe durata studiilor, indiferent de tipul de program. Achiziția face parte din campania „UNATC pe Bicicleta”, inițiata in primavara anului trecut,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

