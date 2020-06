Stiri pe aceeasi tema

- Agentul jucatorului bulgar de tenis Grigor Dimitrov (29 ani, 19 ATP), Gheorghi Stoimenov, a respins categoric toate acuzatiile care i-au fost aduse clientului sau de tatal liderului mondial, Novak Djokovic, Srdjan Djokovic."Grigor a aterizat direct la Belgrad dupa trei luni de izolare completa.…

- Dupa ce tatal lui Novak Djokovic a afirmat ca Grigor Dimitrov este responsabil pentru raspândirea coronavirusului la Adria Tour, managerul acestuia, Georgi Stoimenov, a reactionat, subliniind ca bulgarul a respectat cu strictete toate regulile impuse.Managerul spune ca protejatul sau, testat…

- Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP), depistat pozitiv cu coronavirus, continua sa fie criticat dupa organizarea Adria Tour, competiția care a declanșat un val de imbolnaviri in randul participanților. CONTEXT: Novak Djokovic a organizat in Serbia, la Belgrad, și in Croația, la Zadar, un turneu demonstrativ,…

- Australianul Nick Kyrgios (25 de ani, 40 ATP) a criticat inca o data comportamentul lui Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) și al celorlalți jucatori care au participat la Adria Tour, competiție in urma careia a existat un val de imbolnaviri cu coronavirus. CONTEXT: Novak Djokovic a organizat in Serbia,…

- Patru dintre cei opt jucatori de tenis care au participat la turneul Adria Tour organizat de Novak Djokovik in Serbia și Croația sunt infectați cu coronavirus. Au mai fost infectate soțiile a doi dintre ei (una fiind insarcinata), plus antrenori și membri ai staff-ului organizatoric. Numarul spectatorilor…

- Sarbul Novak Djokovic (33 de ani, locul 1 ATP) a fost depistat pozitiv cu coronavirus dupa turneul demonstrativ „Adria Tour”. Sarbul a organizat in Serbia, la Belgrad, și in Croația, la Zadar, un turneu demonstrativ, iar tot mai mulți participanții s-au imbolnavit. Djokovic este la patrulea jucator…

- Novak Djokovic a refuzat sa fie testat pentru Covid-19 în Croația, cu toate ca Marko Paniki, preparatorul sau fizic, a fost infectat cu noul coronavirus. De asemenea, pe lista celor gasiți pozitiv se mai afla Grigor Dimitrov și Borna Coric.Distanțarea sociala nu a prea existat la Adria Tour,…

- Novak Djokovic a inceput sa planga, sub aplauzele celor 4.000 de spectatori, la finalul turneului caritabil Adria Tour. Djokovic nu s-a calificat in finala turneului, dupa doua victorii si un esec.Novak Djokovic a fost one-man show la turneul caritabil Adria Tour, organizat chiar de el, la…