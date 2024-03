Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani care traieste de 20 de ani in SUA analizeaza intoarcerea in Romania, insa are o mare dilema: daca se va putea adapta sistemului de aici. Ce i-au raspuns sute de romani puși in fața aceleiași dileme.

- Tanarul din imagine este unul dintre cei mai apreciați artiști romani. A inceput sa investeasca in talentul sau de la o varsta frageda. La 15 ani, facea bani din lucrarile sale. Astazi, ele se vand in cadrul licitațiilor la prețuri pe care nu mulți iși permit sa le achite. Este un simbol național. Poți…

- Trei muncitori au murit, doi sunt dați disparuți și alți trei au fost raniți, dupa ce o structura de beton s-a prabusit pe santierul unui supermarket din Florenta, vineri, 16 februarie. Cei trei raniți sunt romani, potrivit TVR.Aproximativ 50 de muncitori lucrau pe șantierul unde urma sa fie construit…

- O tanara de 28 de ani s-a urcat beata și drogata la volan. Pentru ca nu a oprit la semnale agentilor de circulatie, polițiștii au pornit pe urmele ei, insa, din cauza vitezei, autoturismul in care ea se afla s-a rasturnat. “V-ați intrebat vreodata care ar putea fi urmarile consumului de alcool și droguri…

- Arabia Saudita nu e doar noul paradis al fotbalului in care se investesc miliarde. Numai in ultimii doi ani s-au inregistrat 21 de procese intre jucatori și cluburile saudite. Aceste cazuri au fost soluționate de FIFA și TAS in favoarea fotbaliștilor, despagubiți in total cu 16 milioane de dolari. ...

- Potrivit datelor furnizate de Directia pentru Evidenta Persoanelor, pe data de 1 ianuarie sunt nascuti 48.633 de barbati si 44.264 de femei, relateaza Agerpres. Citește și: Revelion 2024. Superstitii de Anul Nou Cei mai multi barbati nascuti in aceasta zi au varste cuprinse intre 25 si 65 de ani – 29.192…

- Aproximativ 515.000 de romani isi sarbatoresc onomastica de sarbatoarea Sfantului Arhidiacon Stefan, pe 27 decembrie. Potrivit datelor furnizate de Directia pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 362.037 barbati si 152.558 femei. Citește și: Traditii, obiceiuri și superstiții de Sfantul Ștefan…

- Aproximativ 515.000 de romani isi sarbatoresc onomastica de sarbatoarea Sfantului Arhidiacon Stefan, pe 27 decembrie. Potrivit datelor furnizate de Directia pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 362.037 barbati si 152.558 femei. Intre prenumele masculine sarbatorile se intalnesc: Fane – 489…