- Teodora este o studenta in anul III la Administrarea Afacerilor, pe limba germana, la UBB Cluj și are un job sezonier in Laponia care ii asigura venituri foarte bune și traiește experiențe unice.

- Salariul minim european: Ce suma ar putea caștiga muncitorii romani, incepand cu 1 ianuarie 2025 Salariul minim european: Ce suma ar putea caștiga muncitorii romani, incepand cu 1 ianuarie 2025 Uniunea Europeana vrea sa stabileasca un „salariu minim european” adaptat la veniturile medii ale fiecarei…

- Aproape doua treimi (60%) dintre romani se declara multumiti si foarte multumiti de felul in care traiesc, in timp ce doar 5% spun ca au tot ce le trebuie, iar 6% afirma ca au suferit de foame, conform unui sondaj realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES, informeaza AGERPRES…

- Mii de romani au ales și in acest an sa-și petreaca Craciunul sau Revelionul in destinații exotice, unde se bucura de vreme calda dar și in circuite, in vizita in marile orașe ale Europei

- Una dintre cele mai recente inșelatorii care a captat atenția utilizatorilor de WhatsApp a fost adusa in discuție de catre Aurelian Sandulescu, care a avertizat pe platforma TikTok cu privire la o schema de inșelaciune in desfașurare. Potrivit avertizarii sale, escrocii incep prin a trimite un simplu…

- Nu este un secret ca influencerii romani caștiga bine, iar sumele obținute de ei nu sunt deloc de neglijat, informeaza antena3.roLaura Giurcanu, una dintre cele mai urmarite tinere de la noi, a avut anul acesta o cifra de afaceri neta de peste 2 milioane de lei, de peste trei ori mai mare decat cea…

- Oana Roman i-a pregatit o surpriza fiicei sale și o va duce pe Isabela in Laponia, acasa la Moș Craciun. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit cat costa o astfel de vacanța.Oana Roman iși pregatește bagajele pentru ca va pleca in Laponia alaturi de fiica ei. Isabela așteapta cu mare nerabdare sa-l intalneasca…