- AFP informeaza ca statul american Maine a anuntat joi, 28 decembrie, ca Donald Trump nu va aparea pe buletinele de vot in alegerile primare republicane pentru alegerile prezidentiale din 2024, la o saptamana dupa o decizie similara in statul Colorado, in legatura cu asaltul asupra cladirii Capitoliului…

- Curtea Suprema din statul Michigan a respins o incercare de a-l elimina pe fostul presedinte Donald Trump de pe buletinul de vot pentru alegerile primare din 2024 ale Partidului Republican in acest stat, relateaza CNN si Reuters, conform news.ro.Mai precis, instanta suprema din Michigan a refuzat…

- Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA și nu poate aparea pe buletinul de vot pentru alegerile primare din Colorado din cauza rolului in atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, a decis marți instanța suprema a statului, potrivit Reuters.Decizia…

- Curtea Suprema din statul american Colorado l-a declarat pe Donald Trump ineligibil la președinția Americii din cauza acțiunilor sale cu prilejul asaltului asupra Capitoliului, provocand o unda de șoc incalculabila in tumultuoasa campanie prezidențiala precedenta. Cu o majoritate de 4 judecatori din…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, poate fi judecat intr-un proces civil pentru asaltul sustinatorilor sai asupra sediului Capitoliului din 6 ianuarie 2021, a decis vineri justitia federala americana, transmite France Presse. Aceasta decizie a unei curti de apel din Washington, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va face pace in Ucraina inainte de a cunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale din SUA preconizate sa aiba loc in noiembrie 2024, a declarat marti un inalt responsabil al Departamentului de Stat american pe fondul ingrijorarilor ca o potentiala victorie a fostului…

- Avocatul ecologist și candidatul la alegerile prezidențiale Robert F. Kennedy Jr. și-a anunțat luni candidatura independenta la președinție, punand capat in mod oficial efortului sau de a-l invinge pe președintele Joe Biden in alegerile primare democrate.

- Prețul motorinei este in scadere in Europa, in contextul in care Rusia a relaxat interdicția exporturilor pe cale maritima, care amenința sa limiteze aprovizionarea mondiala și genera preocupari ca Moscova incerca sa transfere pe piața petrolului razboiul energetic. Administrația de la Moscova a anunțat,…