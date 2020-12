Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) se va muta intr-un sediu nou, proprietate proprie, pe care l-a cumparat de la un dezvoltator ungaro-israelian, scrie profit.ro, citat de news.ro.

- Procurorul clujean Mircea Hrudei a caștigat un proces la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) in urma caruia ar trebui sa fie repus in funcția de șef al DIICOT Cluj. El a fost destituit din acest post in 2017, printr-o decizie a CSM, pentru o serie de nereguli. In locul lui a fost numit procurorul…

- NUMIRE… Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a procurorului Sorin Armeanu, cel care a asigurat, pana acum, sefia Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui. De asemenea,…

- Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal Mircea Sandu a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT in dosarul privind contractul pentru construirea unui centru de fotbal in Buftea, prejudiciul fiind estimat de procurori la peste 3,85 de milioane de lei. Dosarul a fost trimis Tribunalului București.…

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism a anunțat marți ca procurorii au dispus trimiterea in judecata a trei persoane, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spalare de bani. Conform procurorilor, in perioada…

- Fostul președinte al Federației Române de Fotbal Mircea Sandu a fost trimis în judecata de procurorii DIICOT într-un dosar în care FRF ar fi fost pagubita cu aproape 800.000 de euro în cazul construirii centrului de fotbal de la Buftea. Direcția de Investigare a Infracțiunilor…

- Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au trimis recent in instanța doua dosare privind trei dealeri sau deținatori de canabis de la Vicovu de Sus, o zona in care nu s-a acționat concentrat pana acum,…