Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au facut, miercuri dimineata, 11 august, perchezitii la membri ai clanului Geamanu. Petre Geamanu, fratele lui Sandu Geamanu, dar și Eugen Preda, liderul „clanului luptatorilor”, au fost printre cei vizați, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Potrivit informațiilor ziarului,…

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la locuințelor clanului Geamanu. Potrivit surselor judiciare, printre cei vizați de camata și șantaj sunt și Eugen Preda, dar și Petre Geamanu.

- Procurorii DIICOT fac, miercuri dimineata, perchezitii la mai multi membri ai clanului Geamanu, printre cei vizati fiind Petre Geamanu si Eugen Preda, au precizat surse judiciare pentru Adevarul.

- In aceasta dimineața, procurorii DIICOT – Structura Centrala cu sprijinul SGIV efectueaza percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a mai multor județe, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunilor de camata și șantaj.…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat, joi, 22 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Timis, Ialomita, Calarasi si Ilfov, pentru destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de trafic de migranti, trafic de…

- Percheziții de amploare au loc miercuri dimineața in București și in alte 5 județe. In dosar este vizat un grup infracțional organizat format din peste 300 de persoane. Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu IGPF și IGPR efectueaza 17 percheziții in București și alte 5 județe. Acuzațiile…

- Procurorii DIICOT - Structura centrala, impreuna cu IGPF si IGPR, efectueaza, miercuri dimineata, 17 perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat in savarsirea de fraude informatice, inselaciune…

- Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, mai multe percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, șantaj și abuz in serviciu. Surse judiciare au declarat pentru…