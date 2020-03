DIICOT Constanţa: 15 persoane reţinute pentru trafic de droguri Procurorii DIICOT Constanta au dispus, sambata, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 15 inculpati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc, efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive si detinere de bunuri sau marfuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda.



"In cauza s-a stabilit ca, in perioada ianuarie 2018 - martie 2020, pe raza judetului Constanta, s-a constituit un grup infractional organizat…

Sursa articol: agerpres.ro

