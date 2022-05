Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit DIICOT, procurorii au dispus trimiterea a 35 de persoane, parte dintre acestia avand calitatile de actionar, administrator, presedinte consiliu de administratie, director general, director economic, director executiv, director comercial, avocat, executor judecatoresc, evaluator imobiliar, administrator…

- UPDATE 2 Peste 6,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei rusești, anunța Agenția ONU pentru refugiați. Acest lucru inseamna ca 15,8% din ucraineni au fugit din țara de la inceputul razboiului. Cel puțin 6,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate,...

- Șapte persoane acuzate ca au devalizat fabrica de vagoane din Caracal, județul Olt, au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT. Intre ei se afla și controversatul afacerist Cristian Burci. In dosar s-au constituit parți civile Ministerul Finanțelor, Activele Statului, o societate de investiții…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a 6 cetațeni romani și un cetațean german, parte din aceștia avand calitațile de președinte consiliu de administrație societate tip holding, director general, director financiar, avocat și practician in insolvența in cadrul unei societați de insolvența…

- 93 de angajați ai Depoului de Locomotive Timișoara au fost trimiși in judecata, fiind acuzați ca, timp de trei ani, au sustras, prin falsificarea a mii de foi de parcurs, 1.611.334 kg de motorina, care a fost valorificata prin vanzarea pe piata neagra. Prejudiciul depaseste 7,5 milioane de lei. Potrivit…

- DIICOT a finalizat dosarul furturilor de motorina din depoul CFR Timișoara. prin trimiterea in judecata a 93 inculpati, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea pe banca acuzaților a cinci persoane invinuite de contrabanda cu peste 1,8 milioane țigari, cu destinația spre Romania.