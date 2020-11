Digitalizare, debirocratizare și transparență în sectorul public Digitalizarea, debirocratizarea și transparența procesului decizional in sectorul public atrag cu sine fonduri suplimentare care vor putea fi investite pentru binele locuitorilor. Soluțiile digitale pot susține și consolida funționarea statului. Este nevoie de simplificarea procedurilor de lucru intre instituții pentru a debloca proiecte care au ca rezultat final dezvoltarea orașului și a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna octombrie, aferente serviciilor prestate in luna septembrie si trimestrul al III-lea 2020. Suma totala…

- Prin reorganizarea ANAF au fost eliminate 2.000 de posturi, a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa, care a precizat ca actuala guvernare trebuie sa informatizeze aparatul public, pentru ca atat sectorul privat, cat si sectorul public sa fie la acelasi nivel…

- Orice angajat din sectorul public trebuie sa inteleaga situatia deosebita si sa faca mai mult pentru societate, pentru ca nu mai sunt "atatia bani si nu poate fiecare sa ceara", a declarat joi premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Intrebat la Realitatea Plus cum comenteaza solicitarea…

- Un numar de aproximativ 100.000 de locuri de munca din domeniul HoReCa, adica aproximativ jumatate din total, vor fi pierdute pana la sfarsitul anului in contextul restrictiilor impuse de autoritati acestui domeniu, au declarat, luni, doi reprezentanti ai patronatelor din HoReCa – Dragos Anastasiu,…

- Primarul orașului Sarmașu, Valer Botezan, a anunțat duminica, 1 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, ca prima sa saptamana in calitate de primar a fost "plina, cu un program incarcat", cu multe probleme care insa "nu se pot rezolva peste noapte". Condiții mai bune la Primiri Urgențe Una din aceste probleme…

- Chiar daca stadioanele din Romania sunt inchise din cauza pandemiei de COVID-19, spectatorii pot asista la meciul Comuna Recea – Rapid, transmis in direct pe Digi Sport 1. Cum in Maramureș exista o singura tribuna, cu 600 de locuri, oamenii s-au putut aduna in numar mare la gard. Nimeni n-a putut sa…

- Angajati din sectorul public german au incetat lucrul marti, declansand greve de avertisment in favoarea revendicarilor de cresteri salariale, transmite dpa, potrivit Agerpres.'Aplauzele nu sunt suficiente. Vrem sa fim platiti mai bine', a declarat reprezentantul sindical Volker Hoppmann,…

- Cheltuielile cu salariile din sectorul public si cu pensiile reprezinta 96,3% din veniturile fiscale si contributiile sociale la buget, conform unei analize BCR, anunța MEDIAFAX.La finalul anului trecut, procentul era de 81%. ,,Veniturile colectate la bugetul de stat au fost puternic…