Dietele, cum este cea numită Keto, sau postul intermitent, ar putea încetini evoluția unor cancere Dietele, cum este cea numita Keto, sau postul intermitent ar putea incetini evoluția unor cancere, prin limitarea numarului total al caloriilor, a aportului de glucoza și a altor nutrienți. Dietele ketogenice, cum este dieta Keto, presupun alimente bogate in grasimi si aport scazut de carbohidrați, aceștia fiind principala sursa de energie a corpului. Prin acest mod de alimentație, ficatul transforma grasimea in acizi grași și corpi cetonici, folosiți apoi ca principala sursa de energie pentru funcționarea organismului, in locul carbohidraților. Procesul metabolic de transformare a grasimilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

