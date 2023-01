Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana – Filiala Iași organizeaza vineri, 27 ianuarie, incepand cu ora 11.00, conferința Dicționarele, cea mai utila resursa informaționala in epoca digitalizarii, susținuta de CS I dr. Gabriela Haja, directorul Institutului de Filologie Romana „A. Philippide”. Manifestarea se inscrie in seria…

- Volumul „Ganduri si Memorii", al academicianului Cristofor Simionescu, va fi lansat sambata, la Palatul Culturii, la 15 ani de la disparitia fostului rector al TUIASI Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu", din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" din Iasi, in parteneriat cu Academia…

- Volumul The Sustainable Development Theory: A Critical Approach (Springer Nature Switzerland AG 2020), semnat de Ion Pohoata, Delia Elena Diaconasu si Vladimir Mihai Crupenschi, aparut in limba romana la Editura Polirom, in 2022, cu titlul Teoria dezvoltarii sustenabile. O abordare critica, este unul…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) vrea sa achizitioneze un sistem de tomografie prin rezistivitate electrica, pentru a fi utilizat la Madarjac, la statiunea de cercetare de acolo, in cadrul proiectului RECENT AIR - Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor…

- Ea sustine ca a lucrat impreuna cu directorul muzeului, Horia Dumitrescu, „care venea la 5 dimineata si lucra cu cheia in usa”. Intervievat de Libertatea, fostul director Horia Dumitrescu sustine ca „pentru comunitatea judeteana, domnul Tilvar este sclipitor, retineti. Orice iti accepta omul, numai…

- „Ne-am apucat și am facut teza de doctorat a lui Angel Tilvar de la zero. De la ze-ro!”, a spus joi, intr-un interviu cu Libertatea, Aurora Apostu, muzeograf la Muzeul Vrancei. Ea susține ca a lucrat impreuna cu directorul muzeului, Horia Dumitrescu, „care venea la 5 dimineața și lucra cu cheia in ușa”. Intervievat…

- Institutul de Cercetari Interdisciplinare din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, cu ocazia sarbatoririi celor 162 de ani de la inființarea Universitații din Iași, expoziția „Ziua cercetatorului la UAIC”. Evenimentul va avea loc in Sala Pașilor Pierduți, Corp A, in…

- Saptamana trecuta, o delegație militara americana formata din cinci membri a sosit in provincia Batken din Kargazstan. Delegația a fost condusa de Robert Unger, director de resurse și analiza la Comandamentul Central al SUA. In ultima vreme, Washingtonul a bombardat Asia Centrala cu delegații și inițiative.…