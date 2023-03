Diana Șoșoaca a castigat o batalie importanta pentru ea cu statul roman. Senatoarea este pe cale sa intre in posesia unei moșteniri uriașe. Ea a solicitat despagubiri de milioane de lei de la Comisia Naționala pentru Compensarea Imobilelor. Senatoarea este moștenitoarea unui teren situat pe DN1, in localitatea Otopeni, moștenit de la bunica ei pe […] The post Diana Șoșoaca s-a luptat cu statul roman si a castigat: 600.000 euro! Cum ar fi suferit de pe urma comunistilor first appeared on Ziarul National .