Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, care a aparut in campania electorala cu o masca viziera din plastic transparent, șocheaza din nou și apare cu o masca de protecție normala, dar pe care o ține sub nas. Foarte fericita ca șeful ei, Dan Barna, a venit sa o viziteze la primarie, Clotilde Armand a…

- Premierul Florin Cițu s-a remarcat cu un nou tip de masca. El a aparut la declarații dupa ședința de Guvern purtand o masca sofisticata. Aceasta contine nanofibre, se poate autosteriliza si blocheaza pana la 99,7-99,99% din virusuri, potrivit adevarul.ro Este vorba despre modelul VK RespiPRO Respilon,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea renunța la masca de protecție in timpul orelor de sport, dar trebuie sa vorbeasca și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa fie de acord. Ministrul Educației a dat exemplele celor mai multe țari din Europa, in care masca de protecție…

- Marcel Ciolacu a inceput sa poarte masca de protecție la toate evenimentele la care participa, indiferent ca sunt in spațiu inchis sau deschis. Asta e vestea buna. Cealalta este ca nu are de unde sa iși procure tot timpul, pentru ca luni in Parlament a declarat ca masca pe care o avea pe fața o […]…

- Miliardarul Elon Musk, fondatorul Tesla, a promis un premiu in valoare de 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea celei mai bune tehnologii de captare a emisiilor de dioxid de carbon, relateaza Reuters. Captarea emisiilor, in contextul incalzirii planetei, devine o parte majora a planurilor de…

- Adrian Streinu Cercel a facut astazi doza de rapel a vaccinului anti-covid-19 și a explicat cu aceasta ocazie ca, in urma testelor facute asupra celor care s-au vaccinat cu prima doza de vaccin anti-Covid, s-a constatat ca aveau deja anticorpi protectori la virus. “Am facut niște teste la cei care s-au…

- Directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, prof. Adrian Streinu-Cercel, recomanda, pe fondul agravarii situației epidemiologice, evitarea vizitelor de Craciun, iar, daca este imposibila, ca participanții la masa sa manance pe rand și cu o masca pe nas. “De Craciun și de Anul Nou lumea,…

- Cand cofetarul Laszlo Rimoczi a decis sa puna masti figurinelor Mos Craciun din ciocolata pe care le comercializeaza in micul sau magazin dintr-o regiune rurala a Ungariei intentia sa era de a face o gluma care sa descreteasca fruntile oamenilor in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres.…