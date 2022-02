Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dîncu, afirma ca nu se pune problema iminentei unui conflict în zona care sa afecteze populatia României, de aceea nu s-a comunicat mai mult pe tema situatiei din Ucraina. Ministrul mai precizeaza ca pregatirile strategice ale Armatei sunt considerate secret…

- Inceputul de Nou An reprezinta dintotdeauna momentul propice pentru dorințe. Fie ca sunt tacite, exprimate cu voce tare, in preajma paharelor de șampanie sau pe rețelele sociale, reprezinta un fel de „wish list” pentru anul ce vine. In ultima vreme personalitațile ne-au obișnuit cu aceste dorințe spuse…

- Barbatul suspectat de dubla crima de la Iași urmeaza sa fie extradat marți din Italia și va fi adus in Romania. Tanarul marocan, originar din Canada, banuit ca și-a ucis colegul de facultate și pe prietena acestuia va fi adus de la Roma, unde a plecat chiar in ziua in care au fost descoperite cele doua…

- Președintele Romaniei a ținut, marți dimineața, un scurt moment de reculegere și a depus o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei din Decembrie 1989, la Troita din Piata Universitatii. Dupa ce a depus coroana, Klaus Iohannis nu a facut declarații. Astazi, 21 decembrie, la ora 12:00, la Piata…

- Ambasada Italiei de la București a declarat, vineri, ca ia act de anchetele in curs și este, de asemenea, increzatoare in implicarea instituțiilor romane in vederea soluționarii conflictului iscat intre senatoare Diana Șoșoaca și jurnaliștii din partea Rai 1. „Referitor la evenimentul in care au fost…

- Ambasada Italiei la Bucuresti a precizat vineri ca ia act de anchetele in curs si este increzatoare in implicarea institutiilor romane pentru a face lumina cu privire la conflictul recent dintre senatoarea Diana Sosoaca si o echipa de jurnalisti italieni. "Referitor la evenimentul in care…

- Ambasada Italiei la București a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca iși exprima „aprecierea fata de declaratiile facute de partea romana”, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut autoritaților competente sa verifice ce s-a intamplat. Ambasada Italiei sustine ca a luat „act de anchetele in curs…

- Diana Șoșoaca a ajuns vedeta internaționala, dupa scandalul cu o jurnalista din Italia! La Roma, pana și ministrul de Externe al Italiei, controversatul Luigi Di Maio, a dat ordine pentru a se elucida bataia de la București in care a fost implicata senatoarea și o jurnalista de la RAI, Lucia Goracci.…