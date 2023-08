Diana Șoșoacă a băgat frica în primarul din Crevedia. Și nu venise decât… Senatoarea Diana Șoșoaca a ajuns la Primaria din Crevedia. Nu voia decat sa invoce niște articole de lege. Știți doar! Oameni prezenți de fața spun ca, de cum a vazut-o, edilul a ieșit pe geam și a luat-o la sanatoasa. ”Cum sa sara, domne`, pe geam? Nu cred așa ceva! Doamne, Maica Domnului!”, a fost reacția Dianei Șoșoaca. Hai, pe bune?!… „Dar vi se pare ca sunt periculoasa? ”Cred ca doar am invocat niște articole de lege și am adresat intrebari din punct de vedere legal raportat la situația de urgența in care ne aflam acum, nu? Am facut ceva rau? V-am atacat pe dumneavoastra, v-am batut? Ce… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Florin, primarul din Crevedia, este cel mai cautat om la acest moment. Primarul a fost cautat chiar și de Diana Șoșoaca, insa a fost de negasit. Cu televiziunile la ușa, nimeni nu știa unde se afla primarul. Un cetațean a spus ca edilul din Crevedia a sarit pe geam cand a auzit ca senatoarea […]…

- Nenorocirea de la Crevedia ii incaiera din nou pe politicieni. Deputatul USR Radu Molnar compara situația cu alte drame recente, iar despre cazul de la Crevedia arata ca soții decedați facusera sesizari. Toți știau. Din nou. In cazul batranilor torturați in Voluntari, s-a aflat dupa ceva vreme ca vecinii…

- Exploziile de la Crevedia au luat doua vieți, au ranit alte zeci de persoane, dar au creat și pagube materiale considerabile. Un localnic a postat pe Facebook mai multe fotografii care arata cat de grav a fost afectata o locuința, așteptand sprijinul primariei. Pentru acest dezastru in urma exploziei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Crevedia, ca in urmatoarea perioada vor fi dispuse controale la toate statiile de carburanti si GPL din tara. In cazul in care vor fi constatate neconformitati de natura a pune in pericol vieti omenesti, unitatile respective vor fi inchise. Sunt pregatite…

- VIDEO| MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati Mai multe explozii…

- Goran Bregovic va așteapta la Jurilovca. Cunoscutul muzician sarb ii va incanta cu muzica sa pe cei 100.000 de oameni care se așteapta sa fie prezenți in comuna tulceana cu ocazia Festivalului borsului lipovenesc. „Pe 2 si 3 septembrie, la Jurilovca, se va desfasura deja consacratul Festival al borsului…

- Primaria orașului belgian Rijkevorsel a interzis consumul de alcool in locurile publice din cauza romanilor din zona care beau si provoaca numeroase scandaluri, informeaza Spotmedia, care citeaza publicația belgiana GVA.Interdicția de a consuma alcool in spații publice era deja in vigoare pe timpul…

- Primarul din Rijkevorsel, un orasel din Belgia, a interzis consumului de alcool in locurile publice din cauza nenumaratelor scandaluri provocate la beție de romanii veniți ca lucratori sezonieri in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers. Localnicii de acolo spun ca foarte mulți romani beau…