- Albion Rrahmani (23 de ani) a revenit in Romania, dupa accidentarea la glezna suferita in victoria naționalei din Kosovo in Andorra, scor 3-0. Federația din Kosovo a anunțat ca Albion Rrahmani a suferit o fractura la glezna și are nevoie de operație. Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, a trimis un avion…

- Razvan Marin (27 de ani) spune ca meciurile fara spectatori sunt mai greu de jucat, pentru ca nu exista motivație din tribune. Naționala Romaniei va disputa in condiții speciale meciurile cu Belarus și Andorra, extrem de importante pentru calificarea la Euro 2024. Cu Belarus se joaca la Budapesta, fara…

- Continue reading Breaking News: Moment incredibil in timp ce Dorinel dadea interviu! Mesaj RO-Alert de avertizare ca Romania poate fi afectata de bombardamentele rusești: „Pot sa cada obiecte din spațiul aerian” at Info real.

- UEFA a sanctionat Federatia Romana de Fotbal prin disputarea de catre prima reprezentativa a unui meci pe teren propriu cu portile inchise ca urmare a incidentelor provocate de suporteri prin afisarea unui banner cu tenta politica la partida Romania - Kosovo, din preliminariile EURO

- In luna august a acestui an, Marcel Șerbuc, calaul fetei in varsta de 12 ani, al carei cadavru a fost gasit in lada unei canapele dintr-un apartament din Berceni, a recunoscut ca el e cel care a ucis-o pe minora și mai apoi i-a ascuns trupul neinsuflețit! La cateva saptamani bune de la crima care a…

- Naționala Romaniei continua in septembrie parcursul spre Campionatul European – Germania 2024 cu doua partide importante pe teren propriu.Romania va intalni Israel și Kosovo pe teren propriu, ambele partide urmand a avea loc la București, pe Arena Naționala.Sambata, 9 septembrie, ora 21.45: Romania…

- Președintele CNAS, Andrei Baciu, a anunțat, joi, ca a fost inființata Comisia pentru Dialog permanent cu Pacienții. El a explicat ca „pentru a avea o imagine cat mai clara despre nevoile si interesele pacientilor din Romania este nevoie de un dialog onest, transparent si constructiv.”

- PM on Samudaripen: I reaffirm Gov't's commitment to continue its efforts to combat xenophobia, discrimination and hate speechPrime Minister Marcel Ciolacu reaffirmed the Government's commitment to continue its efforts to combat xenophobia, discrimination and hate speech, to preserve the memory of…