Diagnostic Horea Vușcan: De ce vorbesc? Dar tu, de ce taci? Numele omului de afaceri Horea Vușcan, cunoscut publicului larg drept ”omul care zice lucrurilor pe nume” , se pare ca a inceput „sa deranjeze”. In ultimele șase luni, afaceristul spune ca a avut controale de la diverse instituții, dar asta nu-l va opri niciodata sa-și exprime parerea. Intr-o alta postare recenta, facuta publica pe canalul sau de YouTube, omul de afaceri Horea Vușcan vorbește fara ocolișuri despre ceea ce i s-a intamplat in ultimele luni, din punct de vedere profesional și continua sa-i indemne pe oameni, in special pe cei cu posibilitați financiare, sa lase eventualele temeri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

