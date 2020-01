Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru locuitorii orasului Racari. Peste 45 de milioane lei, bani europeni prin POR ajung la Racari unde se vor realiza investitii majore pentru comunitate. Administratia condusa de edilul Marius Caraveteanu a scris proiecte si iata ca rezultatul muncii depuse se vede. …

- 161 de ani au trecut de la momentul cunoscut in istorie sub denumirea de Mica Unire. Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești.…

- Primaria orașului Sangeorz-Bai intenționeaza sa achiziționeze un imobil, sa il reabiliteze și sa il transforme intr-un camin pentru persoane varstnice, a anunțat primarul orașului-stațiune, Traian Ogagau. Potrivit primarului Traian Ogagau, propunerea de a achiziționa cladirea a venit chiar de la locuitorii…

- Administrația locala din Teiuș va derula in acest an investiții de peste 44,5 milioane de lei. Printre cele mai importante proiecte se numara regenerarea urbana socio-culturala a orașului, modernizarea iluminatului public și reabilitarea a 20 de strazi. Lista investițiilor aflate in derulare in 2020,…

- Toate cele sase investitii propuse de catre zalauani in cadrul primei editii a procesului de bugetare participativa vor fi implementat, in conditiile in care valorile lor se incadreaza in milionul pus la bataie de catre autoritati.

- Sala Unirii a CJ Dambovita a gazduit o actiune a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (Regio), in cadrul careia au fost prezentate rezultatele programului in regiunea Sud Muntenia si in judetul Dambovita.…

- Dintre multele mesaje primite inainte de emisiunea ”Cafeaua de dimineața” in care a fost invitat primarul Dragoș Chitic, unul ne-a atras atenția prin problemele ridicate și coerența mesajului. Din acest motiv publicam toata postarea și indemnam atat administrația locala cat și pe toți pietreni la un…

- Dezvoltarea imobiliara masiva care a cuprins in ultimii ani comuna Chiajna, ca de altfel tot județul Ilfov, a avut drept rezultat o aglomerare foarte dificil de gestionat și doleanțe pe masura din partea cetațenilor, majoritatea veniți din București sau din alte zone ale țarii, care doresc sa beneficieze…