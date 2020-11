Stiri pe aceeasi tema

- PNL Bacau a prezentat, duminica, programul de guvernare pe care il propune electoratului. „Programul de guvernare «Dezvoltam Romania» al Partidului Național Liberal reprezinta cea mai buna șansa pe care o are țara noastra sa recupereze toți anii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul Orban da asigurari ca salariile angajaților la stat nu vor scadea: ”Obiectivul Guvernului nu este taierea salariilor, ci cresterea veniturilor romanilor” Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Suceava, ca obiectivul Guvernului pe care il conduce nu este taierea salariilor,…

- Partidul Național Liberal a lansat in dezbatere publica programul de guvernare, document la care au contribuit peste 470 de specialiști. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca programul este un plan de dezvoltare nationala si ca „nimeni nu va fi lasat in urma in Romania pe care ne-o imaginam si…

- Partidul National Liberal și-a lansat programul de guvernare cu obiectivele prioritare The post PNL a lansat programul de guvernare prin care vrea sa castige alegerile din 6 decembrie first appeared on Partener TV .

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, coordonatorul echipei social-democrate care a realizat programul de guvernare al formațiunii, a transmis, joi, intr-o declarație de presa, ca programul de guvernare al PNL reprezinta o promisiune de taiere a pensiilor. „Programul de guvernare prezentat astazi…

- PNL promite, in Programul de guvernare pentru perioada 2021 – 2024, cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana si majorarea PIB cu peste 450 de miliarde de lei. Salariul mediu net va creste cu 50% pana la finalul perioadei, iar pensia cu 46%. De asemenea, PNL isi propune finalizarea a 970…

- Citu are, joi, o postare scurta pe Facebook, in care face referire la programul de guvernare al PSD, prezentat miercuri. ”Programul de guvernare al guvernare al PSD: - supraacciza la combustibil - suprataxare pentru contractele part-time - TVA defalcat - supraimpozitarea institutiilor financiar bancare…

- Documentul cu programul de guvernare al PSD pooate fi consultat . Astfel, social-democratii sustin ca au reusit sa creasca cu 66% salariul minim brut si propun o crestere cu 57% pana in 2024 si anume o majorare pana la valoarea de 3.500 lei. Referitor la salariul mediu brut, PSD spune ca a realizat…