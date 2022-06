Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a anunțat ca a atribuit un contract in valoare de 625 de milioane de dolari companiei Raytheon Technologies Corp pentru rachete antiaeriene Stinger, in vederea refacerii stocurilor trimise in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata ucraineana a publicat in premiera imagini cu militari ai fortelor speciale ale Kievului care folosesc in lupta dronele kamikaze Switchblade, primite de Ucraina din partea SUA sub forma de ajutor militar. Intr-o inregistrare video publicata pe retelele sociale, o astfel de drona, echipata cu un…

- Ucraina a ucis intre „opt și zece” generali ruși in timpul conflictului aflat in desfașurare din Ucraina, a declarat marți locotenentul general Scott Berrier, șeful Agenției de Informații pentru Aparare din SUA. Oficialii americani au urmarit indeaproape creșterea numarului de decese ale generalilor…

- Armata SUA isi repara o greseala de acum 77 de ani. Au inlocuit un tort furat de la o fetita din Italia. Meri Mion implinea 13 ani in anul 1945. Locuia in satul San Pietro din nordul Italiei. Trupele americane au ajuns in regiune in timpul luptei cu germanii. De ziua sa de nastere, mama i-a facut un…

- Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza: Ne mandrim cu performera noastra, eleva plutonier adjutant Ingrid Varlan! Am primit cu mare bucurie vestea excepționala pe care eleva plutonier adjutant Ingrid Varlan ne-a dat-o in pragul Sarbatorilor Pascale. „Am fost admisa la West Point, Class…