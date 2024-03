Dezvăluiri ClothOff, aplicația de pornografie deepfake O investigație exclusiva realizata de Guardian pentru seria de podcasturi Black Box dezvaluie numele conectate la aplicația care a generat imagini nonconsensuale ale unor fete minore din intreaga lume. In esența, ClothOff permite utilizatorilor sa creeze și sa distribuie deepfake-uri, alimentand o problema globala din ce in ce mai mare legata de falsificarea și distribuirea […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Subvenții APIA 2024: Cand va fi deschisa aplicația pentru agricultorii care vor sa depuna cereri Subvenții APIA 2024: Cand va fi deschisa aplicația pentru agricultorii care vor sa depuna cereri Procedurile pentru subvențiile APIA 2024 vor incepe. Nu se cunoaște, la momentul actual, cand va incepe depunerea…

- Locuitorii comunei Prejmer pot achita taxele si impozitele si online prin aplicația Romania CityOn. Primaria Prejmer anunta ca locuitorii comunei pot plati de acum, online taxele si impozitele, cu ajutorul aplicației CityOn, prin care pot fi accesate si diverse informații și documente. „Incepand de…

- Contul curent la Banca Transilvania poate fi deschis in cateva minute, prin BT Pay, 24/7.Noii clienți au acces instant la cardul digital și la toate funcționalitațile aplicației.Deschiderea unui cont de economii, constituirea unui depozit și plata in valuta sunt alte trei funcționalitați BT Pay lansate…

- CFR Calatori a inceput sa emita abonamentele saptamanale și lunare exclusiv in format digital. Acestea sunt sub forma unui card de transport sau sub forma de cod QR. Abonamentele in format digital se pot cumpara de la casele de bilete online, din aplicația pentru telefon sau de la automatele de bilete…

- Un nou deepfake cu președinta Maia Sandu in care ar felicita moldovenii face ravagii pe rețele. Astfel, instituția prezidențiala indeamna cetațenii sa fie atenți fața de informațiile false care apar in spațiul public, insoțite de imaginea șefei statului.

- Maramureșenii care au conturi și carduri la Banca Transilvania trebuie sa știe ca aplicațiile Bancii Transilvania sunt indisponibile in perioada 30 decembrie, ora 16.00 – 2 ianuarie, ora 12.00. Asta fiindca banca iși va upgrada in acele zile sistemele informatice pentru perfecționarea serviciilor. CE…