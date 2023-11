Legea pensiilor este dezbatura, marti, in comisiile din Senat, in absenta Ministerului Finantelor care nu a trimis niciun reprezentant sa sustina proiectul. In timpul discutiilor, Daniel Zamfir (PSD) s-a lansat intr-un atac la adresa USR, afirmand ca el nu ar fi dat 240.000 de euro sa cumpere penisuri si vagine de plus, cum au facut ei prin PNRR. Dezbaterile pe legea pensiilor s-au desfasurat, marti, in absenta reprezentantilor Ministerului Finantelor, care au lipsit. Senatorul PSD Daniel Zamfir a fost intrebat in timpul discutiilor, de catre senatorul Stefan Palarie, care este impactul bugetar…