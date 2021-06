Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Madrid acuza autoritațile de la Rabat ca i-au lasat pe migranți sa treaca in teritoriul spaniol. Peste 4000 de migranți prinși de armata regala au fost deja trimiși inapoi.

- O fotografie din timpul operațiunilor de salvare a migranților marocani care incearca sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana a devenit simbolul tragediei care are loc zilele acestea in exclava spaniola Ceuta. Un bebeluș de circa un an este ținut la suprafața de un polițist al Garzii Civile spaniole,…

- Juanfran Francisco Valle Ramirez, un ofițer al Garzii Civile, a devenit un erou in Spania dupa ce a dat dovada de mare curaj și a reușit sa salveze viața unui bebeluș care era pe cale sa se inece, relateaza Metro.uk. Copilul este unul din miile care fac trecerea periculoasa direct prin apa pentru a…

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza agentiile AFP si EFE. ''Vom restabili…

- Parlamentul European (PE) preconizeaza sa desfasoare sesiunea in plen din luna iunie la Strasbourg, unde nu s-a mai reunit de peste un an din cauza pandemiei, a anuntat miercuri aceasta institutie, potrivit AFP. 'Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, le-a comunicat presedintilor…

- Cetațenii Uniunii Europene vor beneficia de certificate verzi digitale pentru a putea calatori mai ușor pe durata pandemiei. Eurodeputații au fost de acord ca noul „certificat UE COVID-19” ar trebui sa fie valabil timp de 12 luni și nu mai mult, conform Parlamentului European. Propunerea legislativa…

- Eurodeputații au salutat acordul și au insistat asupra faptului ca Regatul Unit trebuie sa il respecte pe deplin. In dezbaterea de marți pe aceasta tema, grupurile politice din Parlamentul European au pledat in favoarea aprobarii acordului, document ce stabilește normele viitoarei relații dintre UE…