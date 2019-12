Stiri pe aceeasi tema

- Un portret rar al compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart, la varsta de 13 ani, a fost vandut pentru 4 milioane de euro la o licitație organizata de casa Christie's miercuri, la Paris, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Lucrarea de arta era estimata de specialiști la o suma cuprinsa…

- Comisia Europeana a decis ca ajutorul de stat acordat companiei CFR Marfa in 2013, in mandatul lui Victor Ponta, a fost ilegal, iar statul roman va trebui sa recupereze circa 400 de milioane de euro, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul unei conferinte…

- Un nou caz de ciuma bubonica a fost confirmat, duminica, in regiunea din nordul Chinei, in ciuda declarațiilor anterioare ale autoritatilor din domeniul sanitar potrivit carora riscul izbucnirii unei epidemii este minim, informeaza Reuters. Comisia de sanatate din cadrul regiunii autonome a anuntat…

- Grupul Alro a inregistrat pierderi de 22,72 milioane lei in primele noua luni ale anului, de la un profit net de 223,5 milioane lei anul trecut, in timp ce cifra de afaceri a scazut a 2,16 miliarde lei, de la 2,29 miliarde lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor raportate…

- Platforma financiara londoneza Revolut poarta discutii cu investitorii pentru a strange cel putin 500 milioane dolari anul viitor, in ideea de a-si finanta expansiune globala a personalului si intrarea pe piete precum SUA si Japonia, transmite Reuters.

- Productia mondiala de vin a scazut cu aproximativ 10% in acest an, marii producatori- Franta, Italia si Spania- fiind cei mai afectati de conditiile meteo nefavorabile, arata o estimare preliminara publicata joi de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), transmit AFP si Reuters. In 2019,…

- ABN Amro este acuzat de procurorii din Olanda de spalare de bani in perioada 2004 - 2014, o noua lovitura pentru actiunile grupului bancar olandez, investigat pentru ca nu a raportat sau nu a verificat ani de zile tranzactiile suspecte, transmite Reuters. Investigatorii au estimat recent ca…

- Gala de anul acesta a premiilor Primetime Emmy, care a avut loc duminica seara, la Los Angeles, a inregistrat cea mai scazuta audienta din toate timpurile, scrie Reuters, potrivit news.ro.Evenimentul a fost urmarit de 6,9 milioane de americani. Totusi, ceremonia a avut succes in mediul online.…