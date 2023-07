Dezastru la Electrolux. A înregistrat cea mai proastă zi din 2011 Actiunile Electrolux au inregistrat joi cea mai proasta zi din 2011, dupa ce cel mai mare producator de electrocasnice din Europa a inregistrat o pierdere in al doilea trimestru, deoarece cumparatorii lipsiti de numerar au optat pentru produse mai ieftine, in timp ce cererea din partea constructorilor de proprietati rezidentiale a incetinit, transmite Reuters. Grupul suedez a declarat ca vanzarile organice au scazut cu 8%, deoarece volumele vanzarilor s-au redus semnificativ din cauza cererii slabe continue. ”Mediul de cerere slaba de pe piata, cu o putere de cumparare mai scazuta a consumatorilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

