- Milioane de americani din regiunea Midwest, de pe coasta de est si din sudul Statelor Unite se vor bucura marti de cea de-a doua zi cu o vreme care este specifica mai degraba lunii iunie decat lunii februarie, inainte ca un puternic front de aer rece sa readuca iarna in aceasta tara, informeaza Reuters.

- Spania a inregistrat cea mai calduroasa luna ianuarie de la inceputul inregistrarilor, in 1961, temperaturile medii de luna trecuta ajungand la 8,4 grade Celsius, cu 0,4 grade Celsius peste recordul anterior, stabilit in 2016, a anuntat miercuri Ministerul Mediului din aceasta tara, transmite Reuters,…

- Minus 23 de grade Celsius s-au inregistrat la Intorsura Buzaului. Potrivit meteorologului Ovidiu Campean, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud din Sibiu, si urmatoarele nopti vor fi la fel de geroase, prognozele indicand valori de minus 20 de grade Celsius in aceasta zona, scrie Agerpres.ro.…

- O fetița nou-nascuta a fost gasita intr-o punga de plastic, pe o strada din Londra, a anunțat vineri poliția britanica. Bebelușul era infașurat intr-un prosop, iar afara erau minus 3 grade Celsius, scrie Reuters . Bebelușul a fost gasit de o persoana care iși plimba cainele in Newham, in estul Londrei,…

- O fetița nou-nascuta a fost gasita intr-o punga de plastic, pe o strada din Londra, a anunțat vineri poliția britanica. Bebelușul era infașurat intr-un prosop, iar afara erau minus 3 grade Celsius, scrie Reuters.

- Valul de frig a facut victime in multe culturi din lume. Doi oameni fara adapost au murit in Franta, ucisi de ger. In Germania, campuri intregi inundate au inghetat si seamana cu patinoarele. In timpul acesta, un front de furtuna a adus zapada, ploi si tornade pe aproape intreg teritoriul Statelor Unite.

- Capitala Chinei, Beijing, si-a doborat recordul de ore cu temperaturi sub zero grade Celsius in luna decembrie, ce data din anul 1951, dupa ce un val de frig a cuprins zone mari din intreaga tara si a adus cu sine viscol, facand ca temperaturile sa scada pana la minime istorice, informeaza Reuters,…

- Vremea arctica a cuprins marți zone din Rusia, temperaturile din anumite parți ale Siberiei scazand la minus 58 de grade Celsius, scrie Reuters. Iakutsk, unul dintre cele mai reci orașe din lume, care se afla la aproximativ 5.000 km est de Moscova, a fost acoperit de nori inghețați și ceața, potrivit…