- CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. Masurile de carantina au oprit intr-o anumita masura raspandirea coronavirusului, insa exact pana in momentul in care au fost anulate. Pe de o parte, situația din țara reclama imperios reluarea activitaților economice, deoarece continuarea restricțiilor amenința cu prabușirea…

- Situația in cadrul clubului Dinamo se inrautațește, dupa ce a fost raportat al 12-lea caz de infectare cu Covid-19. In Șoseaua Ștefan cel Mare se vorbește acum despre retrogradare, echipa fiind sub linie și cu șanse tot mai mici sa poata termina campionatul.In acest moment, la Dinamo sunt 11 jucatori…

- Vanzarile producatorului american de blugi Levi Strauss au scazut cu 62% in trimestrul al doilea fiscal, in conditiile in care vanzarile online nu au reusit sa compenseze impactul magazinelor inchise timp de circa 10 saptamani, in perioada crizei Covid-19, relateaza CNBC.Citește și: BOMBA!…

- Statele Unite au inregistrat in ultimele 24 de ore un numar record de cazuri descoperite, potrivit unei analize Reuters, iar totalul celor care au fost diagnosticati cu Covid-19 a ajuns la 2,48 de milioane.SUA au inregistrat vineri 45.242 de noi contaminari. Citește și: Dialog spumos…

- La jumatatea lunii mai, a fost lansata campania Pick for Britain, care facea apel la persoanelor șomere locale sa solicite locuri de munca, in special in agricultura. Insusi prințul Charles le-a cerut britanicilor se se implice in munca agricola. Campania i-a determinat pe mulți sa raspunda apelului,…

- Arctic a anuntat, sambata, ca inchide temporar fabrica de la Gaesti , dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID -19 in randul angajatilor. „In calitate de lider al pietei de electrocasnice din Romania si de unul dintre cei mai importanti sustinatori ai economiei locale, cu aproximativ 4.000 de angajati,…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri 50.952 de decese provocate de epidemia de COVID-19, cel mai ridicat bilant al deceselor inregistrat pana acum la nivel global, a anuntat Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP si Reuters.Pe teritoriul SUA au fost raportate 903.202 de cazuri…

- O angajata a Laboratorului Antidoping Bucuresti, care a fost la serviciu pana in data de 15 aprilie, a fost, ieri, confirmata pozitiv cu COVID-19 Directorul laboratorului, Cristina Stan, a declarat pentru Gazeta Sporturilor: "A fost confirmata pozitiv. Cat a venit la munca nu a avut niciun simptom.…