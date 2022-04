DEZASTRU ecologic la nivel planetar? Un vas cu o mie de tone de combustibil s-a scufundat! Un petrolier, ce transporta 750 de tone de motorina si plecase din Egipt cu destinatia Malta, a naufragiat sambata in golful Gabes, in apropierea coastei de sud-est a Tunisiei, suscitand o mobilizare a autoritatilor pentru evitarea unei ”maree negre”. ”Nava s-a scufundat in aceasta dimineata in apele teritoriale tunisiene. Pentru moment, nu exista scurgeri” de combustibil, […] The post DEZASTRU ecologic la nivel planetar? Un vas cu o mie de tone de combustibil s-a scufundat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

