Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Devin Ratray, devenit faimos pentru rolul lui Buzz McCallister, fratele mai mare al lui Kevin McCallister (Macaulay Culkin) din seria de succes "Singur acasa", a fost internat in spital "in stare critica", scrie New York Post.

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, sambata, pe autostrada M5, in apropiere de Kecskemet, a anuntat Serviciul National de Ambulanta din Ungaria, potrivit MTI. Doi dintre raniti sunt in stare critica, relateaza News.ro.Potrivit informatiilor obtinute de MTI, un microbuz inmatriculat…

- 1912 persoane au fost preluate de medicii din cadrul Unitatii Primiri Urgente incepand cu primele ore ale zilei de 23 decembrie si pana astazi, 27.12.2023, la ora 08.00. Dintre acestia, 706 sunt copii cu varste de pana la 16 ani si restul adulti. In urma investigatiilor de specialitate, au fost internati…

- Eleva de 17 ani de la Liceul „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures dupa prabușirea unui perete al caminului este in stare critica. Medicii sunt foarte rezervati.

- Luna decembrie nu ar fi completa fara celebrele filme din seria „Singur Acasa”. Postul de televiziune Pro TV anunta cand vor fi difuzate filmele cu Macaulay Culkin (Kevin), in rol principal.

- Polițiștii Compartimentului Rutier Nasaud și cei ai Biroului Județean de Poliție Transporturi, dar și echipaje de pompieri și SMURD din cadrul ISU, au intervenit la un accident feroviar semnalat in Nimigea de Jos. La locul evenimentului polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un tanar…

- Un cunoscut om de afaceri din municipiul Sibiu, in varsta de 50 de ani, se afla intr-o stare critica la Spitalul Județean, luptandu-se pentru viața sa pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Adrian Kreiner a fost victima unei agresiuni brutale petrec

- Un barbat a ajuns in stare critica, luni dimineata, la spital, dupa ce a agonizat o noapte intreaga pe un camp. Barbatul, care a fost prins intr-un utilaj de facut baloti de paie, in cursul noptii, a fost gasit de sotia lui. Accidentul a avut loc pe un camp din apropierea orasului Ocna Sibiului. „SAJ…