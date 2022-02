Dispare ruina din cartierul Gojdu! In locul ei, va funcționa un centru de zi pentru varstnici

O cladire degradata, din cartierul Gojdu va fi transformata, pana la sfarșitul anului 2023, intr-un centru de zi pentru persoane varstnice – care va avea ca principal scop prevenirea marginalizarii acestei categorii de populație.

Imobilul (construcție și teren in suprafața de 347 de metri patrați) este situat pe Aleea Muncii și a fost dat in administrarea Direcției de Asistența Sociala Deva, in ședința extraordinara de miercuri, prin Hotararea Consiliului Local Deva nr. 41/2022.

Pana…