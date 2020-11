Deutsche Bank cauta solutii pentru a incheia relatia cu presedinte Donald Trump dupa alegeri – surse

Stiri pe aceeasi tema

- Banca germana a acordat Trump Organization, grup condus in prezent de doi fii ai presedintelui american, imprumuturi in valoare de aproximativ 340 de milioane de dolari, care sunt in curs de rambursare, potrivit documentelor transmise de Donald Trump Biroului pentru Etica Guvernamentala, in luna iulie,…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut, marti, ca acordul pentru noul program de sustinere a economiei in timpul pandemiei de coronavirus va avea loc probabil dupa alegerile din 3 noiembrie, Casa Alba nefiind capabila sa elimine diferentele de opinie cu republicanii din Senat si cu democratii…

- ”Dupa alegeri vom obtine cel mai bun program de stimulare pe care l-ati vazut vreodata”, a declarat Trump la Casa Alba, inainte de a pleca intr-o calatorie de campanie. Trump si presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi s-au acuzat reciproc de impasul legat de aprobarea unui nou program de stimulare,…

- Alianta Nord-Atlantica ia in considerare organizarea unui summit in martie la Bruxelles pentru a-l intampina pe noul presedinte al SUA daca alegerile americane vor fi castigate de candidatul democrat Joe Biden, afirma diplomati si oficiali, in timp ce o reuniune desfasurata in cazul realegerii liderului…

Casa Alba a cerut in ultimele zile acordul Congresului pentru trei vanzari de armament avansat catre Taiwan, au declarat luni trei surse apropiate situatiei, transmite Reuters. Aceasta actiune, inainte…

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida,…

Presedintele american Donld Trump a evocat luni ideea separarii economiei Statelor Unite de cea a Chinei, cunoscuta si sub numele de decuplare, sugerand ca SUA nu vor pierde bni daca cele doua tari nu vor mai face afaceri, transmite Reuters.

- Reprezentanti ai domeniului politic si diplomatic german au cerut, joi, o reactie europeana comuna la otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, transmite Reuters. Printre altele, ei sustin ca ar trebui reconsiderat proiectul NordStream 2, conducta de gaz care ar urma sa lege Rusia de Germania, prin…