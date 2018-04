Deutsche Bank are din nou un neamt la conducere: Trebuie sa ne redobandim foamea de afaceri

Deutsche Bank trebuie sa isi redobandeasca "foamea de afaceri", a declarat noul director general al celei mai mari banci din Germania, Christian Sewing, numit in functie duminica seara in locul britanicului John Cryan, transmite Bloomberg.



Sewing, care inainte de numire era directorul operatiunilor de retail ale Deutsche Bank, a spus ca banca trebuie sa ia decizii mai rapid si sa elimine birocratia inutila.



"Inceputul de an a fost solid, dar aceasta nu poate fi ambitia noastra. In privinta veniturilor, trebuie sa ne redobandim foamea de afaceri", a afirmat Sewing intr-o scrisoare…