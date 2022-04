Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut de la Penitenciarul Vaslui a ajuns, luni, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce a incercat sa se sinucida in baia celulei sale, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui.

- Un detinut de la Penitenciarul Vaslui a ajuns, luni, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta. Din primele informatii barbatul ar fi incercat sa se sinucida in baia celulei sale, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui citati de Agerpres.roSAJ Vaslui a fost solicitat…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, medicul Dan Teodorovici, a informat ca, incepand de vineri, 4 martie, de la ora 08.00, și pana astazi, la ora 08.00, in Unitatea de Primire a Urgențelor au fost consultați 41 de refugiați. Este vorba despre 16 adulți…

- Un numar de 16 copii si 19 adulti ucraineni au ajuns, prezentand diverse probleme medicale, in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a informat, marti, ca in cadrul Unitatii de Primire Urgente au fost consultati,…

- 24 refugiati din Ucraina au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, printre care copii, o femeie insarcinata si studenti nigerieni, a informat, luni, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Dan Teodorovici. Sursa citata a precizat ca in ultimele trei zile au ajuns la Unitatea de…

- O fetita in varsta de 7 ani a fost lovita, joi, de o masina pe DN 24, in comuna Solesti, ea fiind in stare de inconstienta, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Fetita a fost intubata si a fost preluata de un elicopter SMURD solicitat sa intervina. Victima…

- Surse oficiale au declarat ca ambulanta implicata in tragicul accident de pe raza comunei Baltati avea parcursi 1.100.010 kilometri. Mai exact, o treime din numarul kilometrilor parcusi de intreaga flota SAJ in primul an pandemic, respectiv 3.418.857 kilometri. Amintim ca, ambulanta implicata in accident…

- O adolescenta in varsta de 15 ani, din comuna Tacuta, a decedat, in ambulanta care o transporta la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce se tratase la domiciliu pentru febra si tuse, iar apoi s-a prezentat la medicul de familie. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ)…