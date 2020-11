Deținut de la Penitenciarul Pelendava, ucis de COVID-19 și alte afecțiuni Un deținut de la Penitenciarul Pelendava Craiova, testat pozitiv pentru COVID-19, a decedat la Spitalul de Urgența Craiova. Potrivit reprezentanților unitații de detenție, deținutul era cunoscut cu o serie de afecțiuni medicale cronice. De altfel, aceste afecțiuni, dar și noul coronavirus, se numara printre cauzele decesului. Potrivit reprezentanților Penitenciarului Pelendava, deținutul a fost dus la unitatea medicala pe data de 5 noiembrie. A decedat saptamana trecuta, pe 11 noiembrie. ”Persoana privata de libertate, varstinca, cunoscuta cu o serie de afecțiuni medicale cronice și periodic internata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

